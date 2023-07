Sanità | la denuncia della Cgil | Invece di assumere il personale | quadruplica la spesa per le attività aggiuntive

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il sindacato: "Anche a Firenze c'è questo grosso problema. Ilsanitario viene pagato di più, ma deve lavorare extra orario.di, si spende di più per non migliorare il ...

Il sindacato: "Anche a Firenze c'è questo grosso problema. Il personale sanitario viene pagato di più, ma deve lavorare extra orario. Invece di assumere, si spende di più per non migliorare il ...... Cultura, Spettacoli Lavoro, Economia, Turismo Lettere Opinioni Meteo, natura, animali... concluso nel mese di ottobre 2021, che aveva portato alladi 116 persone e al recupero di somme ...Il 33,3% dei medici tra giugno e settembre vede qua e là saltare i riposi settimanali che pure dovrebbero essere sempre garantiti. Ladel sindacato E' quantola Fadoi (Federazione medici internisti ospedalieri), riguardo alla situazione piemontese. "Se pur riducendo le attività d'estate gli ospedali non chiudono per ferie " si legge in una nota ...