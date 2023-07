Sanità | Gemmato | ”Presto sindrome fibromialgica grave tra malattie con diritto esenzione”

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 24 luglio 2023) (Adnkronos) – "Da parte del ministero della Salute e del Governo Meloni c'è grande attenzione nei confronti delle persone con fibromialgia, anche attraverso il dialogo costante con le associazioni dei pazienti, il mondo scientifico, ma anche con tutte le altre forze politiche, affinché tutte le persone con tale patologia non si sentano più sole o ancor peggio invisibili. Quella del riconoscimento della fibromialgia è infatti una battaglia che non conosce colore politico e che ha visto nel tempo diversi atti parlamentari bipartisan. Aldilà dell'impegno parlamentare, non appena sarà possibile procedere all'aggiornamento dei Lea, a seguito dell'approvazione del decreto Tariffe avvenuta da circa due mesi, si procederà alla valutazione di inserire la '' nell'elenco dellecroniche e ...