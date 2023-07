Sambucci FdI | “Forte segnale a sostegno delle imprese agricole”

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 luglio 2023) La Regione Lazio approva il Complemento dello Sviluppo Rurale 2023-2027 Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio, vice presidente della commissione agricoltura della Pisana, ha commentato l’approvazione del Complemento dello Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027, affermando che si tratta di un “, dei giovani ecomunità locali”. Il CSR, che ha un budget di oltre 602 milioni di euro, prevede una serie di misure per sostenere lo sviluppo rurale, tra cui: 107 milioni di euro per adattare e mantenere le produzioni biologiche; 44 milioni di euro per il benessere animale; 44 milioni di euro per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; 134,5 milioni di euro per gli ...