(Di lunedì 24 luglio 2023) Lazarpotrebbe essere il sesto centrocampistaper. TuttoSport informa, però, che la concorrenza per il calciatore dell’Udinese è tanta. SESTO – Fra le operazioni chedeve ancora compiere sul mercato c’è anche quella inerente il centrocampo. Entrando più nello specifico, i nerazzurri sonoricerca di un sesto centrocampista, che sia preferibilmente giovane e fisicamente prestante. Secondo TuttoSport ilche più piace alè quello di Lazar. Ma stando alle voci di mercato sono numerosi i club che corteggiano il calciatore serbo dell’Udinese. I nerazzurri, dunque, devono fare attenzioneconcorrenza se non vogliono farsi scappare. Fonte: TuttoSport ...

Due sono certificate:(Udinese) e Kamada (ex Eintracht) , svincolato di lusso inseguito ... Andiamo con ordine, partendo dalpiù ...Ildiè chiaramente tra i più graditi in quel di Milano mentre in Friuli apprezzano molto le prestazioni di Fabbian. Ipotesi, scenari, intrecci che, però, devono confrontarsi con la ...Ilpiù gradito alla società, tuttavia, è e resta Lazar21enne dell'Udinese che proprio con l'Inter sta trattando Fabbian. Idee chiare e profili tracciati. La strategia per l'ultimo ...

Samardzic profilo perfetto per l’Inter. Ma occhio alla concorrenza! – TS Inter-News.it

L’Inter pensa a Lazar Samardzic per completare il proprio centrocampo. La chiave di svolta della trattativa può essere una contropartita Continua il pressing portato avanti dall’Inter su Lazar Samardz ...Mercato Inter, Lazar Samardzic rimane un obiettivo concreto per i nerazzurri. In questi giorni, sono tante le lacune della rosa dell’Inter da dover essere ancora riempite. Dopo aver incassato i soldi ...