Salerno | mare sporco ma solo due tratti sono vietati

Leggi su zon

(Di lunedì 24 luglio 2023) Unche risulta esseree poco praticabile. Fin da giugno, sulla spiaggia dipiovute segnalazioni di ogni tipo, con tanto di divieto di balneazione anche sul litorale di Torrione. Eppure, secondo i dati rielaborati e resi pubblici dall’ARPAC,solamente due ieffettivi che hanno ricevuto il divieto per il bagno sul litorale salernitano. I bagnanti stessi avevano segnalato la presenza di rifiuti e di sostanze poco rassicuranti. Secondo i dati, resi pubblici lo scorso 12 Luglio, non passa giorno con segnalazioni che riguardano le condizioni dele ciò che galleggia su di esso. Anche ieri, domenica 23 luglio, giornata da dimenticare per chi cercava un po’ di refrigerio e non ha potuto bagnarsi per le condizioni del ...