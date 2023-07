Nel biennio 2023 - 2024 laper le pensioni crescerà "significativamente" portandosi al 16,2% del Pil contro il 15,6% del 2022.L'importo massimo del contributo è di 70 mila euro nella misura del 100 per cento della... operaio resta schiacciato alla mano da un macchinario Tragedia sventata,sul tetto e minaccia di ...In dettaglio, il 41% lo fa utilizzando app e strumenti digitali, dato chesopra il 45% tra ... visualizzare le analisi settimanali per un quadro completo delle abitudini di, impostare dei ...

Sale la spesa per le pensioni, nel 2023-24 al 16,2% del Pil - Ultima ... Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Nel biennio 2023-2024 la spesa per le pensioni crescerà "significativamente" portandosi al 16,2% del Pil contro il 15,6% del 2022. E' la stima del rapporto della Ragioneria ...Il rapporto parte dalla crisi economica del triennio 2008-2010 e dagli effetti negativi propagatisi nel quadriennio 2012-2015. Una doppia recessione che ha portato la spesa pensionistica nel 2013-2014 ...