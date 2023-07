Salario minimo | Fratoianni | ' governo Meloni smetta di scappare | ritiri soppressivo'

(Di lunedì 24 luglio 2023) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "Illegale è una risposta di dignità per milioni di lavoratori e di lavoratrici, ildi. Vuole discutere?l'emendamentodella proposta di legge delle opposizioni e venga in aula a confrontarsi sul merito". Lo scrive su Twitter Nicola, segretario nazionale di Sinistra Italiana e parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra.

, Bonomi: 'Alla salute dei lavoratori sembra ci pensino solo gli imprenditori' Il presidente di Confindustria si schiera a viso aperto sulla questione controversa del: '...L'unica concessione che arriva dal governo è una sospensiva per poi riprendere il confronto a settembre, dopo la pausa estivaRiunione tra i capigruppo alla Camera e nella commissione Lavoro di Pd, M5S, Azione e Avs 'Le forze che hanno sottoscritto il dl sulchiedono alla maggioranza il ritiro dell' emendamento soppressivo e confermano la volontà di andare in Parlamento già il 27 luglio a discutere nel merito della proposta così come ...

(LaPresse) Il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari interviene sulla questione del salario minimo. "Per tutelare i ..."Quindi, quando si dice di rinviare tutto alla contrattazione collettiva non è un negare la necessità di intervenire su salari che sono oggettivamente bassi o erosi dall'aumento del costo della vita.