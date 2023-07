Salario minimo | De Luca Consulenti lavoro | “Tema molto delicato | sostenere contrattazione”

(Di lunedì 24 luglio 2023) (Adnkronos) – "Quello delè un argomento, va trattato con le pinze, perchè si rischia di fare saltare o meno l'economia. Non è vero che la direttiva comunitaria obbliga a fare una legge sule non è vero che l'Ue fissa la cifra di 9 euro. Quello che nessuno dice, che nessuno chiede, è 'chi paga' gli aumenti? Paga l'imprenditore? Io penso che avremo tanti aziende fallite o vedremo lievitare i prezzi dei servizi conseguentemente all'aumento del costo del". Lo ha detto Rosario De, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine deidel, intervenendo a Sky Tg24. "Quindi, quando si dice di rinviare tutto alla ...

, Bonomi: 'Alla salute dei lavoratori sembra ci pensino solo gli imprenditori' Il presidente di Confindustria si schiera a viso aperto sulla questione controversa del: '...L'unica concessione che arriva dal governo è una sospensiva per poi riprendere il confronto a settembre, dopo la pausa estivaRiunione tra i capigruppo alla Camera e nella commissione Lavoro di Pd, M5S, Azione e Avs 'Le forze che hanno sottoscritto il dl sulchiedono alla maggioranza il ritiro dell' emendamento soppressivo e confermano la volontà di andare in Parlamento già il 27 luglio a discutere nel merito della proposta così come ...

"Quindi, quando si dice di rinviare tutto alla contrattazione collettiva non è un negare la necessità di intervenire su salari che sono oggettivamente bassi o erosi dall'aumento del costo della vita.Lo avevano già anticipato e adesso lo hanno ribadito: “La maggioranza ritiri l’emendamento soppressivo” del progetto di legge sul salario minimo presentato dalle opposizioni unite (a eccezione, come n ...