Salario minimo | Civati | ' Meloni rischia di fare un piccolo capolavoro'

Pippo Civati a Omnibus sul: "Il rischio è che, a tergiversare, venga fuori un topolino e se Meloni riuscirà a partorire questo topolino con una formula molto parziale di, che non risolve il ...In Italia ci sono circa 3 milioni di lavoratori che guadagnano meno dei 9 euro all'ora del. Di questi, un terzo si trova nelle Regioni del Sud. I dati sono contenuti nel Rapporto Svimez 2023 , il tradizionale studio sull'andamento dell' economia e la società del Mezzogiorno. ..."Non si può fare una controproposta suldall'oggi al domani, è per questo che stiamo chiedendo un rinvio a settembre della questione". Così il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon , interpellato da Repubblica. L'...

Salario minimo, non ripetiamo l’errore del passato: sotto i 9€ non servirebbe a nulla Il Fatto Quotidiano

La destra ritiri l’emendamento che cancella la nostra legge sul salario minimo, dopo di che ne discuteremo in Parlamento e nel Paese”. Lo ha detto Arturo Scotto, deputato e capogruppo del Partito ...Di cosa vi dovreste occupare se in questo momento diventaste ministro delle Imprese e del Made in Italy Proteste per il salario minimo, Cgil pronta allo sciopero generale, caro voli, caro prezzi, ...