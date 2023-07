(Di lunedì 24 luglio 2023) L'Fdi Rizzetto: "Approfondire ancora il dibattito". Ma M5S e Pd insistono: "Primo passo, ma non abbastanza. Non ci interessa alcun" Rinviare ilsulper approfondire il dibattito tra maggioranza e opposizione, senza votare domani in Aula alcun emendamento ma approvando una sospensiva per confrontarsi sul tema. Questa la proposta alle opposizioni di Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro alla Camera e deputato di Fratelli d’Italia. “Per l’ennesima volta, come presidente della commissione Lavoro e rappresentante del, ho avanzato alle opposizioni – spiega – una proposta che va verso il dialogo e il confronto sulla proposta di legge sul: non votare nessuna emendamento domani ed arrivare in aula per poi ...

E' importante che Meloni abbia iniziato a dialogare sul. Insomma non bisogna sottovalutare il tema dei salari. Per quanto riguarda la Spagna, io tenderei a prevedere elezioni ...Non sottoporre al voto in commissione l'emendamento soppressivo del progetto di legge sul, andare in Aula e approvare - con il contributo delle opposizioni - una sospensiva per rinviare la discussione a settembre o di qualche mese. La proposta avanzata della maggioranza ...Calenda: "Rimandiamo a dopo l'incontro con il governo" "La maggioranza pensa che la discussione sulnon vada fatta e vada chiusa al più presto. Noi li abbiamo inchiodati in commissione ...

Salario minimo, centrodestra propone rinvio voto: no dell'opposizione Adnkronos

Carlo Cottarelli, che cosa pensa della proposta di legge sul salario minimo, presentata da tutte le opposizioni, tranne Italia viva. «Sono favorevole. Una legge sul salario minimo ce l’hanno tutti i ...Non sottoporre al voto in commissione l’emendamento soppressivo del progetto di legge sul salario minimo, andare in Aula e approvare - con il ...