Salario minimo | Borghi Az-Iv | ' entrare nel merito senza piantare bandierine'

(Di lunedì 24 luglio 2023) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "Il tema dei salari, che è indubbiamente reale, non si risolve piantando, ma con una ripresa della politica dei redditi, che guardi alla produttività e alla crescita del pil, e quindi alla redistribuzione”. Lo dice a Sky Tg24 Enrico, neo capogruppo di Azione-Italia viva al Senato. "Per noi bisogna rafforzare la contrattazione, e non introdurre un meccanismo dirigista, ennesima operazione spot che rischia di provocare un rimbalzo all'indietro di quei salari che stanno sopra la soglia. Noi siamo pernelevitando di sventolare, come si fa a sinistra, e di chiudere le porte, come fa la destra", conclude