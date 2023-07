Sabaudia | bagnina di 19 anni salva 5 persone al suo primo giorno di lavoro

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 24 luglio 2023) “Non c’era tempo da perdere, mi sono tuffata vestita”, così dichiara l’assistente ai bagnanti Noemi Marangoni, della Cooperativa Blue Work Service. La giovane era asulla Spiaggia della Bufalara e nella giornata di venerdì ha prima prestato soccorso ad un kite-surf il quale si era avvicinato troppo a riva e che ha richiesto il suo intervento; mentre era intentata a contattare la capitaneria di porto, tuttavia, è dovuta intervenire perre un altro signore che stava facendo il bagno vicino agli scogli, il quale ha iniziato ad avere difficoltà a rientrare sul bagnasciuga a causa della forte corrente e di una buca di almeno tre metri: nella sua stessa situazione, poco dopo, anche la moglie e un altro ragazzo, che si erano buttati in acqua per cercare dirlo, si sono ritrovati in difficoltà per colpa delle onde e della ...