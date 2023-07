Sabaudia | bagnina 19enne al suo primo giorno di lavoro salva cinque persone

Leggi su tpi

(Di lunedì 24 luglio 2023) Era il suodi, e certamente non lo dimenticherà. Unadi 19 anni, Noemi Marangoni, hato, in provincia di Latina. La ragazza ha eseguito due interventi difficili nel giro di poco tempo e ha tratto in salvo una famigliola di tree altri due giovani durante il suodisu una spiaggia libera e con il mare mosso. “A ripensarci è stata una giornata molto faticosa: ho passato tutto il tempo a chiedere di fare attenzione ai bagnanti, e poi untaggio dietro l’altro, non so nemmeno in quanto tempo”, racconta al Corriere. “C’era una grande corrente – ricorda la ragazza – e molto buche sul ...