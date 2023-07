Sabaudia | al suo primo giorno da bagnina salva 5 persone Il racconto di Noemi al TG La7

A parlare è Noemi Marangoni , 19enne di Portinia che venerdì 21 luglio, alprimo giorno di lavoro da bagnina, ha tratto in salvo dal mare mosso ben cinque persone a, sul litorale ...... a. Più in particolare, la giovane ha eseguito due interventi difficili nel giro di poco tempo e ha tratto in salvo una famiglia di tre persone e altri due giovani durante ilprimo ......che giovedì scorso ha sottratto alla forza delle acque i bagnanti della spiaggia libera di. Il terzo e il quarto verso la moglie dell'uomo salvato poco prima efiglio, che a loro volta ...

Sabaudia, 19enne salva 5 persone al suo primo giorno da bagnina Sky Tg24

Era il suo primo giorno di lavoro, e certamente non lo dimenticherà. Una bagnina di 19 anni, Noemi Marangoni, ha salvato cinque persone a Sabaudia, in provincia di Latina. La ragazza ha eseguito due i ...Noemi Marangoni, una giovane bagnina di 19 anni, ha vissuto un primo giorno di lavoro straordinario a Sabaudia. In un'unica giornata, ha affrontato tre interventi di salvataggio in mare.