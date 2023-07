Sabaudia | 19enne salva 5 persone al suo primo giorno da bagnina

Lo scorso venerdì una ragazza di 19 anni di Pontinia ha salvato cinque persone dall'annegamento durante il suo primo giorno di lavoro come bagnina sulla spiaggia della Bufalara, a. L'assistente bagnante della Cooperativa Blue Work Service ha prima prestato soccorso ad un kite - surf avvicinatosi a riva e che ha richiesto il suo intervento; mentre era intentata a ...salva cinque persone al primo giorno da bagnina. La cronaca dei salvataggi L'assistente bagnante della Cooperativa Blue Work Service, racconta il quotidiano, ha prima prestato ...Giovedì 20 luglio Noemi Marangoni , ragazza, ha esordito come assistente bagnante alla spiaggia della Bufalara a, ma mai si sarebbe aspettata che il suo sarebbero stato un vero battesimo di fuoco. In una sola giornata infatti ...

