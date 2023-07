Sabatini | «Inter senza portiere e attaccante Prenderei…»

(Di lunedì 24 luglio 2023) Sandroha parlato del mercato dell’che non ha ancora un nuovoe un nuovo. MERCATO – Queste le parole di Sandronel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva. ««Il mercato dell’è incomprensibile. Ma che fine hanno fatto tutti i soldi incassati dal raggiungimento della Champions e dalla finale di Champions?».ha spiegato. «L’si ritrova a 20 giorni dall’inizio del campionato… non è un granché».sule l’per la squadra ...

...- Juventus continua ad essere piuttosto al centro dell'attenzione in chiave calciomercato. A commentare quanto accaduto relativamente al centravanti belga è stato a TMW Radio , Walter,...Nelle scorse ore il direttore sportivo Walterha parlato ai microfoni di TMW Radio della vicenda che ha coinvolto Romelu Lukaku e l'e delle indiscrezioni che vorrebbero Luciano Spalletti tra i possibili candidati per il futuro ...1 L'ex direttore sportivo die Roma, Walterha concesso una breve ma importante dichiarazione a TmwRadio, sull'ormai celebre caso Lukaku e sul rapporto che certi giocatori hanno con i loro agenti. COMPORTAMENTI ...

Sabatini: “Lukaku, comportamento vergognoso. E’ stato davvero ondivago. Gli agenti…” fcinter1908

Cuneo - Dopo Connessi con la natura e Time is up, il tema della 93esima edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba è L'Alba del futuro: «In un periodo storico in cui si dibatte molt ...Sabato sera De Laurentiis ha annunciato il rinnovo di Di Lorenzo fino al 2028 con opzione per un'ulteriore stagione. Il prossimo azzurro a rinnovare ...