Russia lancia Rublo digitale | come funziona criptovaluta di stato

Anche per l'Africa il ministroun monito sull'avanzata della Cina. 'Lasi muove attraverso la Wagner, in sostanza una società di mercenari che lavora solo per fare soldi: offre soldati ...Von der Leyen ha ricordato come l'Europa ha posto fine alla dipendenza energetica dallae ha ... Meloniil progetto per il Mediterraneo Il Vecchio Continente punta anche su nuove modalità ......l'impegno condiviso nel continuare a sostenere l'Ucraina di fronte all'aggressione della, ...Instrument (ACI) dell'Unione europea che secondo il vice presidente esecutivo Dombrovskis 'un ...

Russia lancia il suo più grande attacco contro Odessa TRT

MOSCA La Russia ha detto di aver "soppresso" due droni ucraini a Mosca, accusando Kiev di aver lanciato un "atto terroristico" sulla capitale russa. "Un… Leggi ...Due i civili morti e decine di edifici distrutti dal raid russo Odessa prova a rialzarsi dopo il bombardamento russo che ha provato due morti e una ventina di feriti. I 19 missili lanciati da Mosca ha ...