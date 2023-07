Rugby | Test Match | Scozia | i convocati per la sfida con l’Italia

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 luglio 2023) Mancano poche settimane al fischio d’inizio che darà il via alla Coppa del Mondo di2023 e sabato esordio per gli azzurri che al Murrayfield di Edimburgo sfideranno la. E i britannici hanno annunciato iper la primain vista del torneo iridato. Sono 41 i nomi scelti da Gregor Townsend e tra loro spicca soprattutto quello del trequarti Ruaridh McConnochie. Con l’addio di Stuart Hogg si è liberato uno spot a estremo e la scelta è ricaduta su un giocatore che ufficialmente risulta uncapped, cioè senza presenze internazionali con la, ma che in realtà ha giocato due partite nel 2019 con l’Inghilterra. Ma con i genitori scozzesi ha potuto fare il cambio di casacca e, dunque, si giocherà le sue chance per andare in Francia. Per il resto poche sorprese tra i giocatori scelti ...