Rugby | Test Match | non solo Italia | tutte le sfide della settimana

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 luglio 2023) Mancano poche settimane al fischio d’inizio che darà il via alla Coppa del Mondo di2023 e le nazionali si stanno preparando per l’appuntamento più importante degli ultimi quattro anni. E questo finesi entra nel vivo deidi preparazione al torneo iridato, con sette partite da non perdere. Si partirà con la TheChampionship, che si chiuderà con le attesetra Australia e Nuova Zelanda, con gli All Blacks a un passo dal titolo, e tra Sudafrica e Argentina, due formazioni che sono alla ricerca di loro stessi in vista dei Mondiali. Si tratta di due partite che sono più di amichevoli e che vedono in campo quattro squadre che sono già pienamente rodate. Due, invece, leche fanno partePacific Nations Cup, con Samoa-Fiji che si ...