Rovinato dai giudici | indiscrezioni-choc su Donald Trump | sta per sparire?

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) La cosiddetta giustizia ad orologeria pare non essere solo un fenomeno italiano. Quello che sta accadendo negli Stati Uniti, infatti, rischia concretamente di impedire all'ex presidente e attuale candidato repubblicanodi fare campagna elettorale in vista delle presidenziali 2024. Il tycoon è formalmente indiziato in due processi: quello per la presunta corruzione della pornostar Stormy Daniels e quello per aver occultato presso la sua residenza di Mar-a-Lago in Florida documenti classificati e per averne ostacolato il recupero da parte delle autorità federali. Su un terzo rinvio a giudizio, con l'accusa di interferenza nelle elezioni del 2020, un grand giurì della Florida si dovrebbe esprimere entro la metà di agosto., un po' baldanzosamente, aveva chiesto nei giorni scorsi attraverso i suoi legali che l'avvio del ...