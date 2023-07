Roma | Zalewski spoilera la probabile formazione per il debutto in campionato

Ieri sera laè atterrata in Portogallo e oggi sono iniziati i primi allenamenti ad Albufeira . Come di ...tra compagni e ad aggiudicarsi la vittoria è stata la squadra in cui giocava, che ...... Smalling, Ndicka, Spinazzola Centrocampisti: Cristante, Matic, Aouar, Bove, Pagano, Pellegrini,, Pisilli Attaccanti : Dybala, Solbakken, Belotti, El Shaarawy Leggi i commenti News as:..., la lista dei convocati PORTIERI : 1 Rui Patricio, 63 Pietro Boer, 99 Mile Svilar. DIFENSORI ... 8 Nemanja Matic, 22 Houssem Aouar, 43 Rasmus Kristensen, 52 Edoardo Bove, 59 Nicola, 60 ...

Zalewski e Aouar vincono la partitella: "Anche in Portogallo la storia non cambia" (FOTO) RomaNews

Il Messaggero (A.Angeloni) – La Roma alza il muro. Che non vuol dire solo immergersi nel lavoro allontanando gli occhi curiosi puntati addosso: qui ad Albufeira il gruppo è controllato/protetto a vist ...Il Messaggero (A.Angeloni) – La Roma alza il muro. Che non vuol dire solo immergersi nel lavoro allontanando gli occhi curiosi puntati addosso: qui ad Albufeira il gruppo è controllato/protetto a vist ...