Roma tradita | Wijnaldum torna in Italia e va dal nemico

Leggi su calciomercatonews

(Di lunedì 24 luglio 2023) Georginiopuòre in, un top club è pronto ad accoglierlo con una coda di polemiche per i tifosi giallorossi Il centrocampista olandese sarebbe un colpo in Serie… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.