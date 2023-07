Roma | sciopero dei mezzi | disagi per metro | tram e bus

...a rischio bus,metro Possibili disagi per chi usa bus e metro in tutta Italia per lo... Diversa l'articolazione dello stop nelle varie città,aè dalle 8.30 alle 12.30. A Milano,bus e metro ...In una lettera indirizzata alla prefettura die alla Commissione di garanzia sullo, l'associazione ha sottolineato i rischi associati alle alte temperature estive e ha chiesto di ...Loriguarda anche la rete gestita dal consorzio privatoTpl". A, dunque, il "servizio sarà garantito sino alle ore 8.29; poi, sino alle ore 12.30 le corse non saranno garantite ...

Lunedì 24 luglio sciopero bus e metro a Roma: orari e quali mezzi si fermano RomaToday

Lo sciopero nazionale di oggi è stato proclamato per 4 ore dal sindacato Usb, Unione sindacale di base. Nel precedente sciopero di febbraio proclamato dallo stesso sindacato l'adesione era stata del ...Al via lo sciopero trasporti a Roma. Le linee metro A e B e la ferrovia Termini-Centocelle proseguono il servizio, con possibili riduzioni di corse. Chiusa la stazione metro A Ponte Lungo. Per ...