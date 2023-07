DORTMUND (GERMANIA) - Marcel Sabitzer è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund . Il centrocampista austriaco, seguito con attenzione anche dalla, firma con i gialloneri. Lo rende noto il club giallonero con un ...... i fratelli Donà, si riunisce così tutta ladei Parioli, in una sorta di traslazione del ...del fatto storico da giudicarsi è stata la narrazione che opponeva l'erede di casa Savoia apiù ...... e cinque album acclamati dalla critica, voce potente e autentica, è diventata famosa grazie ai singoli "Alfredo" , "Non me ne frega" , "Pezzo di me" e "Tikibombom" . Il Tre, nato anel ...

Roma, niente Sabitzer: ufficiale al Borussia Dortmund Corriere dello Sport

Niente Roma per Marcel Sabitzer: il centrocampista austriaco è ufficialmente un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Il ventinovenne ...Il centrocampista austriaco, obiettivo di Mourinho, lascia il Bayern Monaco e firma con il club giallonero: i dettagli ...