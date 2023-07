Rodi devastata dagli incendi | 30 mila persone evacuate

Incendi fuori controllo ada roghi che bruciano l'isola da ormai sei giorni. I forti venti previsti per oggi potrebbero ostacolare gli sforzi dei vigili del fuoco per spegnere i roghi sull'isola greca, dove ......raccontano i turisti italiani a, come riportato dall'Adn Kronos: e fra questi anche i tre componenti di una famiglia tranese, in vacanza in vacanza nell'isola greca in queste oreda un ......la Cattedrale della Trasfigurazione Ultimo Aggiornamento 22/07/23 Fotogallery - Evacuate 1.500 persone minacciate da un incendio aUltimo Aggiornamento 21/07/23 Gb, la Bibby Stockholm:...

Rodi devastata dagli incendi: turisti in fuga, 30mila evacuati L'Unione Sarda.it

Almeno 30.000 le persone evacuate, tanti i voli cancellati. Un dramma umano ed economico nel mezzo della stagione turistica ...Ci sono anche numerosi ticinesi tra i turisti che insieme ai residenti hanno subito le gravi conseguenze di un incendio sull'isola di Rodi, in Grecia. Ecco una testimonianza.