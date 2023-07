Ritorno a Sorpresa Per Barbara D’Urso | La Fenice del Pomeriggio Spicca il Volo!

(Di lunedì 24 luglio 2023)risorge come unaa Mediaset! Potrebbe tornare a incantare i telespettatori nel prossimo autunno. Ecco dove rivedremo la regina del! L’indomita Regina del, torna a scuotere il mondo Mediaset! Le notizie del suoriecheggiano nei corridoi di Cologno Monzese. Dopo le tensioni con Pier Silvio Berlusconi e il suo apparente addio a “Cinque”, sembrava che il futuro della celebre presentatrice fosse avvolto nel mistero. Ma, come unache risorge dalle ceneri,potrebbe tornare a brillare nel firmamento televisivo italiano! Gli addetti ai lavori rivelano che il gelo con Mediaset si sta sciogliendo. Le trattative, ...

... con una certa, anche parte di quello di Vox. Questo ha determinato un arretramento della ... anche se in realtà l'ipotesi più accreditata è quella di unalle urne': Secondo Tocci, 'una ...La prima casella è stata riempita dalin maglia nerazzurra di Raffaele Di Gennaro, prelevato dalla Serie C per sopperire alla partenza a costo zero di Alex Cordaz come terzo portiere. Beppe ...Nessunaper Hülkenberg Scattato dalla decima posizione nelle prime qualifiche con il ... difendendosi daldi Tsunoda negli ultimi giri: ' Non siamo stati abbastanza bravi in gara ,...

Sorpresa Sanchez, il premier rimonta e prepara il ritorno: “Il blocco ... Il Dubbio

Per Steven Forti, professore di storia contemporanea a Barcellona, sarà difficile riuscire a formare un nuovo esecutivo ...La Juventus può davvero dare il via ad una rivoluzione in attacco: Vlahovic-Chiesa, ecco la bomba di mercato Un’estate che, fino ad ora, ha già riservato diversi cambiamenti in casa Juventus. In ...