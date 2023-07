Risultati da record per Alfa Romeo nel primo semestre

(Di lunedì 24 luglio 2023) TORINO (ITALPRESS) –, dopo aver archiviato untrimestre da, chiude anche ilconin netta crescita che confermano un piano strategico solido, fondato su una strategia votata alla qualità a 360°, alla disciplina ed al rigore nel perseguire gli obiettivi a lungo termine. Il 2023 si conferma un anno complesso e ricco di variabili globali che lo rendono sfidante, ma le ottime performance commerciali del 1°confermano la partenza in slancio deltrimestre ed il consolidamento di una crescita netta e costante. A livello globale le immatricolazioni crescono del + 57% rispetto al2022 con l’Europa in forte e costante crescita con ...

E negli Usa il brand sale al top delle classifiche per la qualità

