Riforma giustizia Israele | Netanyahu | “Via libera passo democratico necessario”

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il governo cercherà ora di negoziare in Parlamento sul processo legislativo della, ma l'opposizione attacca: "Grave errore, primo ministro burattino in una fila di estremisti messianici". Idranti contro i manifestanti. Cosa c'è nel provvedimento approvato L’approvazione oggi in Parlamento del primo provvedimento dellagiudiziaria inè stato “unper ripristinare l’equilibrio fra i poteri”. E’ quanto si legge in una dichiarazione diffusa dal primo ministro israeliano Benyamin. Secondo, l’obiettivo è “assicurare che il governo eletto possa realizzare le politiche secondo le decisioni della maggioranza dei cittadini. La realizzazione del volere degli elettori non è la fine della ...

