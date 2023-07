Riforma giustizia Israele | Netanyahu | “Via libera passo democratico necessario”

(Di lunedì 24 luglio 2023) (Adnkronos) – L'approvazione oggi in Parlamento del primo provvedimento dellagiudiziaria inè stato "unper ripristinare l'equilibrio fra i poteri". E' quanto si legge in una dichiarazione diffusa dal primo ministro israeliano Benyamin. Secondo, l'obiettivo è "assicurare che il governo eletto possa realizzare le politiche secondo le decisioni della maggioranza dei cittadini. La realizzazione del volere degli elettori non è la fine della democrazia, è l'essenza della democrazia". Il premier ha aggiunto che la coalizione di governo si rivolgerà all'opposizione nei prossimi giorni per avviare negoziati sul processo legislativo della. "Malgrado tutto, amici miei, continueremo a ...

Leggi Anche Israele, ondata di proteste contro ladella: 66 arresti Leggi Anchein Israele, nuove proteste contro Netanyahu: in 100mila a Tel Aviv Netanyahu: 'Una nuova norma non è la fine della democrazia' 'La norma approvata non è affatto la fine della ...Una persona alla guida di un'auto ha accelerato per investire deliberatamente un gruppo di manifestanti riuniti per protestare contro ladellain Israele, colpendo alcuni di loro. Lo riferisce il Jerusalem Post, secondo cui si contano tre feriti. L'incidente, secondo quanto riferito dai media locali, è avvenuto sulla ...E la protesta dopo sette mesi e piu' di cortei e raduni sembra destinata a proseguire, protesta contro unadellache oggi ha superato definitivamente lo scoglio del nuovo parlamento ...

Fotogallery - Israele, proteste dopo l'ok alla riforma giudiziaria TGCOM

(Adnkronos) – L’approvazione oggi in Parlamento del primo provvedimento della riforma giudiziaria in Israele è stato “un passo democratico necessario per ripristinare l’equilibrio fra i poteri”. E’ qu ...Questo fine settimana in Israele c’è stata una nuova ed estesa protesta contro la contestata riforma della giustizia proposta dal governo di destra di Benjamin Netanyahu, su cui oggi inizierà a votare ...