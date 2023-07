Riforma della giustizia in Israele | approvata la modifica della ' clausola di ragionevolezza'

(Di lunedì 24 luglio 2023) su Tg. La7.it - Il parlamento israeliano dà il via libera a uno dei punti chiavedel governo di destra di Benyamin Netanyahu. La Knesset ha ...

Il parlamento israeliano dà il via libera a uno dei punti chiave della riforma della giustizia del governo di destra di Benyamin Netanyahu. La Knesset ha approvato con 64 voti a favore su 120 la modifica della "clausola di ragionevolezza". L'intera opposizione, che ha lasciato l'Aula al grido di "Vergogna". La clausola è il punto dolente della riforma giudiziaria che sta spaccando il Paese. Durante la votazione, gli oppositori hanno manifestato ...

La Corte Suprema non potrà più sottoporre al criterio di "ragionevolezza" le decisioni assunte dal governo, dal premier e dai ministri dell'esecutivo ...Milano, 24 lug. (LaPresse/AP) - I parlamentari israeliano hanno approvato in via definitiva la 'limitazione della clausola di ragionevolezza', ovvero il punto ...