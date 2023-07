Dallaemerge anche come ci sia un desiderio per oltre il 27% degli intervistati di ... Una significativa maggioranza dei responsabili It, rileva l'indagineEurope, ammette di non conoscere ...Lo rivela lapaneuropea commissionata daEurope , fornitore di prodotti e servizi tecnologici per le aziende. L'indagine ha rilevato che gran parte dei responsabili IT ammette di non ...Nelle aziende europee, la maggior parte dei responsabili IT ammette di non possedere le conoscenze sufficienti per stare al passo col cambiamento. Questo emerge da unacommissionata daEurop e e condotta da Censuswide su 5.770 professionisti (responsabile servizi IT o responsabile acquisti IT) di Pmi italiane, francesi, tedesche, britanniche, spagnole, ...

Ricerca Sharp, gli investimenti It sempre più necessari per Pmi - Il ... Il Sole 24 ORE

Roma, 24 lug. (askanews) - Gli investimenti in servizi di Information technology anche per le piccole e medie imprese sono diventati sempre più cruciali. Trasformazione digitale, lavoro ibrido, sicure ...Una ricerca di Sharp Europe evidenzia che le piccole e medie imprese europee si scontrano con carenza di competenze, progetti sbagliati e tecnologie troppo complesse.