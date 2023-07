E' quanto spiega uno studio della appa finanziariasu un campione rappresentativo della ... Il dato sale rispettivamente al 63% e 64% per le generazioni piùma scende al 46% tra gli ......idella GenZ (10%). Gli over65 sono quelli che in misura maggiore (7% rispetto al 5% di media nazionale) affermano di prestare meno attenzione ai tassi di cambio applicati ai conti....Lo dice una ricerca sponsorizzata da, la app finanziaria che ha 30 milioni di clienti nel ... L'uso del conto corrente per la GenZ, ossia i piùtra gli 11 e i 26 anni è via smartphone. ...

Revolut,'giovani pronti a cambiare banca per tassi migliori' Agenzia ANSA

I ragazzi della generazione Millennial e GenX sono quelli pià propensi a cambiare banca per trovare tassi di interessi migliori mentre scende di molto per gli over65. (ANSA) ...Quasi 8 italiani su 10 (77%) credono che tenere traccia delle proprie spese possa aiutarli a gestire meglio le proprie finanze. In dettaglio, il 41% lo fa utilizzando app e strumenti digitali, dato ...