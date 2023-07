Regione Campania senza aria condizionata | la Cgil insorge

(Di lunedì 24 luglio 2023) Lasegnala “il non funzionamento degli impianti di climatizzazione in diverse sedi della Giunta regionale della, con particolare riferimento alle Torri A6, C3 e C5 del Centro direzionale di Napoli ed a diversi Centri per l’impiego di Napoli e relativa provincia”. E’ quanto viene denunciato in una lettera di Luciano Nazaro diFunzione Pubblica e Teresa Genoino di Csa al Dipartimento di Prevenzione Asl Na1 per Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, inviata all’Ispettorato territoriale del Lavoro Napoli e per conoscenza al Presidente dellaattraverso l’Ufficio Datore di Lavoro. I rappresentanti sindacali hanno sottolineato che il problema del mancato funzionamento dell’nel pieno del periodo estivo è stato ...

Mercoledì alle 9.30, presso la sala convegni del Monastero di San Giovanni, alla presenza del Governatore della, Vincenzo De Luca, sarà presentato lo stato dell'arte di tutti i ...In regime di Maggior Tutela, infatti, lainsulare presenta la spesa più alta per la ... mentre la spesa maggiore si registra in. Nel Mercato Tutelato, la bolletta del gas più cara ...... una squadra da Messina e due moduli operativi di colonna mobile dallae dal Lazio. Sempre ... Dunque, tra Messina e le tre colonne mobili, si tratta di 35 persone venuto da fuori". "...

19/07/2023 - La Giunta regionale ha approvato oggi un nuovo piano per migliorare la rete stradale regionale e locale con 500 milioni da stanziare sui fondi FSC 2021/2027 per un nuovo bando finalizzato ...19/07/2023 - Anche per l’anno sportivo 2023-2024, la Regione Campania stanzia 2 milioni e 500 mila euro in voucher destinati ai minori per l'accesso gratuito all'attività sportiva. La misura è riserva ...