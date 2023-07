Reddito e Social Card | la Cgil presenta rapporto sull' Abruzzo

(Di lunedì 24 luglio 2023) L'Aquila - Oltre 24mila percettori dio pensione di cittadinanza; di questi, 14.700 rimarranno senza il sostegno a partire dal 31 luglio. Circa 31mila i cittadini che beneficeranno dellada usare per l'acquisto di generi alimentari. Questi i numeri per l', analizzati dallaMolise, nelregionale 'di Cittadinanza, formazione e2023'. Obiettivo del sindacato è quello di "avviare un confronto con la politica e con le amministrazioni locali". Il punto della situazione nel corso di una conferenza stampa cui hanno preso parte il segretario generale dellaMolise, Carmine Ranieri, Federica Benedetti, della ...

Questi i numeri per l'Abruzzo, illustrati e analizzati dalla Cgil Abruzzo - Molise, nel suo rapporto regionale "di Cittadinanza, formazione ecard 2023". Il punto della situazione ...... Canali Broadcast e Chat: sarà possibile concedere solo agli abbonati accesso o informazioni ... "Continueremo a operare per fornire ai creatori delle opportunità per guadagnare un...... ai nuclei familiari con componenti dai 18 ai 59 anni, il pagamento deldi cittadinanza ... Per quanto riguarda lacard 2023, sono 31.322 gli abruzzesi che potranno andare in ufficio ...

Reddito e Social Card, Cgil presenta rapporto sull'Abruzzo Agenzia ANSA

Lavoro L'Aquila - 24/07/2023 20:52 - Oltre 24mila percettori di reddito o pensione di cittadinanza; di questi, 14.700 rimarranno senza il sostegno a partire dal 31 luglio. Circa ...“Gli uffici dei servizi sociali sono stati potenziati per dare chiarimenti ai beneficiari della Social Card Spesa misura di sostegno per gli aventi diritto, di 382 euro che può essere spesa entro e no ...