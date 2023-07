Reazione a Catena | ancora loro | le Tre e Lode intascano la sesta vincita

(Di lunedì 24 luglio 2023) Dopo sole due puntate di pausa, le Tre esono tornate a vincereuna volta a. Tutto è cominciato quando, nella puntata del 24 luglio 2023, le tre professoresse di Ferrara hanno accolto la sfida delle new entry chiamate ‘Cugini di Città'. Veronica, Giorgia e Antonio, due sorelle e un cugino, che hanno tentato l'ardua impresa di strappare lo scettro dei campioni alle campionesse in carica. Un'impresa, la, che è andata abbastanza vicino al successo. Il finale, inoltre, è stato a dir poco gaudente grazie anche alla somma intascata dalle Tre e, puntata 24 luglio con i Cugini di Città e le Tre eUndici puntate, sei vittorie. Questi sono i numeri strepitosi messi a segno dalle ...

continuano i mugugni di una fetta del pubblico che in quest giorni si sta scagliando sulle campionesse in carica, cioè Le Tre e Lode , il trio tutto al femminile composto da Lauretta,...Ed il conduttore di, il quale venerdì scorso ha annunciato alle Tre e Lode di aver vinto il gioco finale , ha subito risposto che forse il segreto è che non si è mai fatto ......la gente Pertutti odieranno ogni buon proposito ambientale, associando le battaglie sul clima alla perdita secca di posti di lavoro. Qualcuno si sta forse chiedendo qual è ladi ...

Reazione a Catena, chi sono i campioni di stasera: chi ha vinto, montepremi e parola vincente di lunedì 24 luglio 2023 Il Corriere della Città

Gravi e sconclusionate accuse sulle campionesse del popolare quiz show condotto da Marco Liorni sulla rete ammiraglia Rai ...Chi ha vinto stasera a Reazione a Catena Torna anche oggi, sabato 22 luglio 2023, il gioco più frizzante dell’estate. Il quiz che tiene gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ora di cena anche ...