Real Madrid | Valverde aspetta la sfida di Ancelotti | “Vediamo quanti gol mi chiederà”

Mbappé ha ancora un anno di contratto a Parigi ma ha già fatto sapere che non rinnoverà e ilsarebbe pronto a ingaggiarlo a zero nella prossima stagione 2024/2025, si dice con un bonus ...... per la quale il francese già disporrebbe di un accordo con il. Da qui la mancata convocazione per la tournée in Asia con il Paris Saint Germain che nel frattempo sta prendendo in ...Il ragazzo però adesso ha fatto sapere al suo club di non voler estendere il contratto al 2025: visto il risaputo interessamento del, il Psg così potrebbe correre il serio rischio di ...

Lo stipendio, la biografia e i guadagni di Kylian Mbappe, l'attaccante del Psg che potrebbe diventare il calciatore più pagato al mondo se dovesse trasferirsi in Arabia Saudita.Il Milan di Stefano Pioli ha perso, per 3-2, in amichevole al 'Rose Bowl' di Pasadena (CA - U.S.A.) contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Dopo le reti di Fikayo… Leggi ...