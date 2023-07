Real Madrid-Milan | l’ex portiere Hislop crolla a terra in diretta per un malore | «Si è ripreso ed è cosciente» – Il video

(Di lunedì 24 luglio 2023) Attimi di paura prima dell’incontro traa Pasadena, in California. Durante ladi Espn del pre-partita, il commentatore Shakaha avuto uned èto amentre stava parlando.di Newcastle e West Ham stava dialogando incon il collega Dan Thomas, quando improvvisamente si è sentito male. Nel filmato, condiviso sui social, si vedebarcollare fino quasi a uscire dall’inquadratura, per poi cadere per. Thomas cerca di soccorrerlo e le immagini sfumano, senza che gli spettatori sappiano bene cosa sia successo. Nel frattempo la partita inizia. All’intervallo, è lo stesso Dan Thomas – questa ...

Stefano Pioli lo ha schierato titolare come esterno di destra del tridente nell'amichevole persa 3 - 2 dal Milan contro ila Pasadena, ma la gara di Junior Messias è durata appena 32 minuti . L'esterno brasiliano, infatti, è stato costretto a uscire per un problema di natura muscolare la cui entità si ...Negli Stati Uniti c'è anche il Milan che (nella notte italiana) è sceso in campo a Pasadena per il primo test contro il. , ma con bei gol e capovolgimenti di fronte. Hislop, malore ...All'orizzonte, però, ci saranno quelli contro Milan e. Intanto, l'allenatore di Livorno, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport , ha fatto il punto della situazione sul mercato e le ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Nell'amichevole tra Real Madrid e Milan ( leggi qui come è andata) ha debuttato in rossonero Tijjani Reijnders . Il neo acquisto rossonero è entrato nel secondo tempo, più precisamente al 70' al posto ...