Real Madrid-Milan 3-2 | Reijnders | “Felice per i miei primi minuti”

Sconfitta in amichevole per il Milan di Stefano Pioli , costretto a piegarsi nel finale contro ildel grande ex Carlo Ancelotti , già promesso della nazionale brasiliana. Prime indicazioni importanti per il tecnico ex Fiorentina, in occasione dell'esordio andato in scena a Pasadena , ...14 Buona prestazione nella notte contro il(peccato solo per l'orario). Sottolineerei innanzitutto la prova di Loftus Cheek , centrocampista dalla caratura europea che ci potrà dare tante soddisfazioni quest'anno. Abbiamo avuto ...Il calendario delle amichevoli estive di oggi, lunedì 24 luglio. Nella notte tra domenica e lunedì ha avuto luogo il test del Milan, che si è fatto rimontare dalfino al 3 - 2. Ma non è l'unica big che scende in campo quest'oggi. Alle 18:30 toccherà infatti al Napoli che sfiderà la Spal in un test impegnativo, che testerà la condizione degli uomini ...

A Pasadena la gara contro il Real Madrid per Junior Messias è durata solo 32 minuti. Il brasiliano è stato infatti costretto a ...Buona prestazione nella notte contro il Real Madrid (peccato solo per l'orario). Sottolineerei innanzitutto la prova di Loftus Cheek, centrocampista dalla caratura europea che ci potrà dare tante sodd ...