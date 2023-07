Real Madrid-Milan 3-2 | Pioli | “Ho visto cose interessanti Sui nuovi …”

Romero come Dybala: che gol al! A stappare la lattina è Tomori che, al 25' su assist dalla bandierina di Pulisic, svetta più in alto di tutti e di testa trafigge . Poco dopo ha l'...PASADENA (CALIFORNIA) - In un Rose Bowl gremito il Milan esce sconfitto per mano delin una gara che però ha dato ottimi spunti a mister Pioli . La squadra allenata da Ancelotti si impone, in rimonta, per 3 - 2 dopo che i rossoneri erano passati in vantaggio nel primo ...Gli highlights dell'amichevole tra Milan eallo stadio Rose Bowl di Pasadena, in California. La squadra dell'ex Carlo Ancelotti ha battuto in rimonta quella di Pioli 3 - 2. Dopo le reti rossonere di Tomori (25 ) e Romero (magia al ...

Il Milan parte alla grande contro il Real Madrid, ma subisce nella ripresa la rimonta dei 'Blancos' di Ancelotti ...Real Madrid-Milan 3-2, i rossoneri perdono di misura contro la squadra di Carlo Ancelotti. Vediamo i dettagli qui di seguito. Un Milan a tratti molto bello perde contro il Real Madrid dopo avere ...