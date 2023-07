Real Madrid | Ancelotti | «Bellingham è un talento raro | su Brahim…»

(Di lunedì 24 luglio 2023) Carlo, allenatore del, ha parlato dopo la prima amichevole di Judecon i blancos Carlo, allenatore del, ha parlato dopo l’amichevole contro il Milan. PAROLE – «ha giocato bene tra le linee. Chiaramente la squadra deve abituarsi di più alla sua qualità, che è straordinaria, perché i suoi inserimenti dentro l’area sono unatà molto importante per noi. Ètrovare un giocatore con questo tipo di qualità. Ètrovare quella qualità a 20 anni . Ha la possibilità di migliorare, ma penso che siamo fortunati ad averlo nella nostra rosa. Questa squadra mi dà molta fiducia. Mi è piaciuto il nuovo assetto tattico. È vero che ci sono ...

A queste, ovviamente, si aggiunge il, la squadra chiaramente favorita e che è sull'attaccante già da tempo. E a tal proposito, nelle scorse ore sono arrivate anche delle . ...Nel video l'intervista a Luka Romero dopo l'amichevole persa dal Milan contro il. Il centrocampista ex Lazio ha segnato la rete del momentaneo 2 - 0 per i rossoneri: 'Voglio restare qui, imparare molto e aiutare i miei ...Carlo Ancelotti, allenatore del, ha parlato dopo la prima amichevole di Jude Bellingham con i blancos Carlo Ancelotti, allenatore del, ha parlato dopo l'amichevole contro il Milan. PAROLE - "Bellingham ha ...

Mbappè in Arabia Saudita all'Al Hilal: è questa la clamorosa rivelazione fatta dai colleghi di Sky Sports UK. Il club arabo sarebbe ...Nel video l'intervista a Luka Romero dopo l'amichevole persa dal Milan contro il Real Madrid. Il centrocampista ex Lazio ha segnato la rete del momentaneo 2-0 per i rossoneri: "Voglio restare qui, ...