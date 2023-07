Rapine a hotel | supermercati e persone | 3 arrestati | uno è minorenne | VIDEO

Le ulteriori e approfondite indagini hanno consentito di documentare l'attività del gruppo che ha pianificato e realizzato numeroseai danni di, supermercati, esercizi commerciali e ...... di cui una minorenne, indiziate come colpevoli delleche da gennaio a marzo 2022 hanno sparso il terrore tra, esercizi e cittadini nella Brianza. Alcuni di questi colpi sono stati messi ...Auto rubate per commetteree infine rubate per far sparire le proprie tracce: arrestata dai Carabinieri di Rho una banda di tre persone.

Rapine a hotel, supermercati e persone, 3 arrestati, uno è ... Il Notiziario

I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno arrestato tre persone (di cui un ragazzo minorenne) accusati di diverse rapine a hotel, supermercati ...Hanno colpito anche in Martesana le tre persone arrestate dai Carabinieri ritenute responsabili di 14 rapine messe a segno in diverse province lombarde. Arrestati i rapinatori piromani Ad arrivare a l ...