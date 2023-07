Ranking ATP | sei italiani in Top 100 | ecco chi ha guadagnato più posizioni

E' stato il sesto cambio al vertice deldall'inizio dell'anno. Era dal 2018 che non se ne vedevano così tanti in una singola stagione (sette). I due Masters 1000 in Canada e a Cincinnati, ...La vittoria nel Challenger triestino vale per Gaston il ritorno nei top 100 , dai quali mancava da marzo, lui che ha un bestdi n. 58. Per Passaro, che difendeva i 100 punti della ...Tennis NewsWta Settimana tennistica dove si è giocati in diversi250. Nulla di eclatante e pochi movimenti all'interno del circuito. Dopo Wimbledon quasi tutti i big hanno preferito riposare e la ...

Ranking Atp-Wta 24/07/2023 Alcaraz guida, male Berrettini e Musetti Tennis World Italia

Jannik Sinner si prepara alla stagione negli USA da numero 1 d'Italia e numero 8 del mondo. Poche le variazioni nella Top 10. Carlos ...È Qinwen Zheng la campionessa dei 34^ Palermo Ladies Open. La 20enne cinese, numero 26 del ranking Wta, ha battuto in finale l'azzurra, numero 5 del seeding, Jasmine Paolini con il punteggio di 6-4 1- ...