Ranking Atp aggiornato a lunedì 24 luglio | Alcaraz al comando | Sinner numero 8 al mondo

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 luglio 2023) IlAtp24propone ancora Carlossaldamente ale la top-10 invariata rispetto a una settimana fa, con Novak Djokovic e Daniil Medvedev sul podio e Jannikotto aluno d’Italia. Per il Bel Paese seguono Lorenzo Musetti in top-20 e Matteo Berrettini in top-4o, entrambi perdono qualche posizione, una in meno per Lorenzo Sonego e nel complesso nessun italiano ha guadagnato posizioni in settimana.Atp24Carlos(Esp) 9375 (–) Novak Djokovic (Srb) 8795 (–) Daniil Medvedev (Rus) 6520 (–) Casper Ruud (Nor) 4905 ...