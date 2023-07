Rai | Tutto è pronto per il varo di “TeleMeloni”

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 24 luglio 2023) Così il sistema Rossi-Sergio ha melonizzato la Rai Domani, di Lisa Di Giuseppe, pag. 2 «Non pensavo sarebbe stato così difficile». La frase è di un dirigente di primo piano della nuova Rai di stampo sovranista,l’hanno rinominata. Metterla in piedi in due mesi non è stato facile, neanche per chi della squadra aveva già familiarità con l’azienda, figurarsi per chi programmi non ne ha mai fatti e arriva da società collegate al servizio pubblico, come la nuova doppia punta alla guida della Rai per volere di Giorgia Meloni, composta da Roberto Sergio e Giampaolo Rossi. Il risultato, alla fine, è stato raggiunto, la Rai è stata melonizzata. Perché chi non è andato via di sua sponte — sono stati tanti già nelle prime settimane, ma il telemercato di autori, redattori e inviati è lontano dalla conclusione — è stato allontanato, perfino fisicamente, in qualche caso. ...