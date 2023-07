Rai | re e regine di viale Mazzini Chi vince e chi perde la sfida delle vicedirezioni

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il melodramma del Pd in queste ore è capire chi tratta con chi e per cosa in Rai. Dopo aver imperversato per anni e piazzato persone in tutti i settori non solo giornalistici adesso dall'opposizione lamentano una mancanza di spazi. Ma i numeri ancora oggi dicono che e' il pd il partito di maggioranz

In scioltezza, incontro allestatunitensi. A Fukuoka, negli ottavi mondiali con la Nuova Zelanda, il Setterosa si impone ...di fargliela avvertire' dice Carlo Silipo ai microfoni della, a ...Ma chissà che il patron Falcone non abbia in serbo qualche altra sorpresa, come accaduto nella prima serata, con la presenza dell'opinionistaRossella Erra e la cantante Deborah Romano nel day 2. ...Ma chissà che il patron Falcone non abbia in serbo qualche altra sorpresa, come accaduto nella prima serata, con la presenza dell'opinionistaRossella Erra e la cantante Deborah Romano nel day 2. ...

La regina della Rai, ma sapete che titolo di studio ha la Clerici ... MovieTele.it

Mare, cibo, cultura: fino al 28 luglio alle 12.25 su Rai 1, la trasmissione “Camper” alla scoperta della Puglia per raccontare le eccellenze della regione.'Camper' arriva in Puglia per raccontare la regione Roma, 23 lug. (LaPresse) - Dal 24 al 28 luglio alle 12.25 su Rai 1, la trasmissione “Camper” arriva in ...