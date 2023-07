Raccolte fondi per soldati e resistenza | un successo di massa in Ucraina

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 24 luglio 2023) Quest’anno, per il suo compleanno, Valeria Avramenko non ha chiesto regali – scrive Faustine Vincent. Al loro posto, questadi 30 anni ha aperto una raccoltaonline per racimolare dei doni a beneficio dell’esercito e del personale medico. Sui social network, ha affiancato alla richiesta una foto che la ritrae, scattata nel 2015 nella casa vacanze di famiglia, a Bucha, dove festeggiava il suo compleanno. La giovane indossava un abito e gli occhiali da sole, aveva una torta tra le mani, ed era pronta a spegnere le candeline. All’epoca, questa città della periferia di Kiev non era ancora il simbolo dei crimini di guerra commessi dalla Russia, ma un luogo pacifico, delimitato dalla foresta dove Valeria passava tutte le sue estati. “Il mio più desiderio più grande, oggi, è che l’vinca questa guerra. Mi sembra dunque ...