Quirinale | Mattarella riceve il segretario generale dell' Onu Guterres

Il presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto alil segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. Presente anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Durante l'incontro il capo dello Stato ha sottolineato ..."E' un onore averla qui al- ha esordito- e sono lietissimo di incontrarla nuovamente. Vi e' quasi la coincidenza di tre grandi eventi: la conferenza sui sistemi alimentari che ...Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, ricevendo alil segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. "E' un onore averla qui ale sono ...

ROMA (ITALPRESS) – “Ho letto il suo appello alla Russia per ritornare sulla sciagurata decisione di non dare più corso all’accordo sul grano. Decisione gravissima come conseguenze per una quantità di ...Roma, 24 lug. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Segretario Generale ...