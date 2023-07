Quest’anno la vacanza in Calabria è firmata Falkensteiner

Leggi su iodonna

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tra le mete più ambite per le vacanze estive in famiglia c’è sicuramente la, una terra che ha molto da dire, con il suo mare cristallino e le spiagge incontaminate e ancora poco battute dal turismo di massa. Larisulta una delle regioni più ambite per le vacanze “family friendly”. Questo tipo di vacanze ci parlano di esigenze non solo legate al paesaggio, al clima e all’intrattenimento, ma soprattutto all’offerta delle strutture che scegliamo. In questo contesto, a pochi chilometri dalla bella e suggestiva Costa degli Dei nasce ilClub Funimation Garden. Un Family Resort circondato dalla natura mediterranea e da una spiaggia privata con vista sulle Isole Eolie. Le calde spiagge del sud incarnano sicuramente lanella sua forma più pura. Qui si prende il ...