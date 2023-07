Quentin Tarantino si tuffa nel Barbenheimer | double feature per il regista nel primo weekend

(Di lunedì 24 luglio 2023)sì è concesso ilBarbie e Oppenheimer nelper sostenere l'uscita dei due film. Nessuno è immune alla-mania, neppure. Ildi culto si è accodato ai comuni mortali recandosi al cinema durante il fine settimana per celebrare il debutto di Barbie e del nuovo colossal di Christopher Nolan Oppenheimer. In una foto pubblicata su Twitter, un utente ha scattato una foto dela Los Angeles con Roger Avary, il suo co-sceneggiatore di Pulp Fiction e co-conduttore del podcast Video Archives della coppia. La didascalia svela cheha attraversato la strada dopo aver visto Oppenheimer per acquistare i biglietti per Barbie, ...

Sono inoltre da non perdere il film con Christoph Waltz, Jamie Foxx e Leonardo DiCaprio DJANGO UNCHAINED, vincitore di 2 Oscar® e 2 Golden Globe, per cui il registasi era ...Amatissima anche a Hollywood, come icona della commedia italiana, da personalità come Eli Roth e, sarà la perfetta padrona di casa di CH28. una proposta che è scattata quando a ...Amatissima anche a Hollywood, come icona della commedia italiana, da personalità come Eli Roth e, sarà la perfetta padrona di casa di CH28. una proposta che è scattata quando a ...

Quentin Tarantino si tuffa nel Barbenheimer: double feature per il ... Movieplayer

Quentin Tarantino ha ceduto al doppio spettacolo Barbie e Oppenheimer, anche detto Barbenheimer: lo scatto manda in estasi i fan ...Box Office 23 luglio, tutti al cinema per Barbie e Oppenheimer. Mentre in Italia domina il Mattel movie, anche Quentin Tarantino partecipa al Barbenheimer ...