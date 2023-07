Quarto appuntamento con Radio Norba Cornetto Battiti Live | da Elodie a Fedez

Leggi Anche Mariasole Pollio: 'Senza 'Battiti Live' non sarebbe una vera estate' Nella quarta serata si alterneranno sul palco: Mr. Rain, Carl Brave, Irama, Gabry Ponte, Tiromancino, Emis Killa, ...Anche in questo campo i piazzamenti di prestigio non mancano, come ilposto assoluto e il ... La certezza è che sia Loris che Cecilia si presenteranno in grande forma all'di domenica ......vista del doppiocon le Banche centrali previsto in settimana. Un anno dopo l'avvio dei rialzi da parte di Christine Lagarde , gli osservatori si aspettano ancora una mossa da un...

Quarto appuntamento a Trecastelli con la rassegna “Cinesuonando ... Valmisa

Martedì 25 luglio alle ore 21:30, quarto ed ultimo appuntamento della versione estiva del festival L’Augusta – la Fortezza delle Idee, che gode del patrocinio gratuito del Comune di Lucca. Sarà ospite ...Gli analisti si attendono in entrambi i casi una mossa da 25 punti: ma il focus è già sulle indicazioni per la fine dei cicli di rialzo ...